Крымская прокуратура выясняет обстоятельства падения 4-летней девочки из окна многоэтажки в Симферополе

Прокуратура Республики Крым. Фото: Прокуратура Республики Крым/VK

В Крыму внимание прокуратуры привлекло чрезвычайное происшествие, случившееся в Симферополе 3 июня.

- 4-летняя девочка выпала из окна 2-го этажа многоэтажного дома по проспекту Победы в городе Симферополе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Малышку доставили в больницу с травмами, а сотрудники прокуратуры Республики Крым занялись проверкой всех обстоятельств инцидента, в котором пострадала малолетняя девочка.

В прокуратуре отметили, что будут не только установят причины произошедшего, но оценят, насколько добросовестно родители занимаются воспитанием ребенка и обеспечением его безопасности.

Ход и результаты проверки ЧП взяла под контроль республиканская прокуратура.

Напоминаем, что в мае крымчанин погиб, выпав из окна своей квартиры на пятом этаже. Трагедия произошла в пригороде Симферополя.

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