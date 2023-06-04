Сергей Аксенов поздравил крымчан с Троицей

День Святой Троицы - один из главных праздников православных христиан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Святой Троицы. Он отметил, что Пятидесятница – один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников, в честь которого воздвигнут собор в крымской столице.

- Свято-Троицкий собор в Симферополе – одна из главных достопримечательностей столицы Крыма. Символично, что именно сегодня Православной церкви передается знаменитая икона Андрея Рублева,- отметил глава Крыма у себя в Telegram.

Сергей Аксенов пожелал крымчанам мира и благополучия.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне передал Русской православной церкви знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». В течение года она будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется на историческое место в Троицкий собор.