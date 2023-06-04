Крым
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 6:31

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Троицей

Он напомнил, что в честь одного из наиболее почитаемых христианских праздников в Симферополе воздвигнут храм
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
День Святой Троицы - один из главных праздников православных христиан

День Святой Троицы - один из главных праздников православных христиан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Святой Троицы. Он отметил, что Пятидесятница – один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников, в честь которого воздвигнут собор в крымской столице.

- Свято-Троицкий собор в Симферополе – одна из главных достопримечательностей столицы Крыма. Символично, что именно сегодня Православной церкви передается знаменитая икона Андрея Рублева,- отметил глава Крыма у себя в Telegram.

Сергей Аксенов пожелал крымчанам мира и благополучия.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне передал Русской православной церкви знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». В течение года она будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется на историческое место в Троицкий собор.