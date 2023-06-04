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НовостиОбщество4 июня 2023 8:10

Пять украинских беспилотников сбили над Джанкоем, еще четыре заглушили

Подробности ночной атаки на Крым сообщил Сергей Аксенов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Четыре беспилотника заглушили средствами радиоэлектронной борьбы

Четыре беспилотника заглушили средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять украинских беспилотников были сбиты в ночь на 4 июня над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Еще четыре БПЛА, по его словам, заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

- В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое, - сообщил Аксенов.

Один из неразорвавшихся беспилотников, по данным главы Крыма, был обнаружен на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

- Жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет, - отметил Сергей Аксенов.

Власти просят крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенных источникам информации.

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