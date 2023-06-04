Пять украинских беспилотников сбили над Джанкоем, еще четыре заглушили

Четыре беспилотника заглушили средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять украинских беспилотников были сбиты в ночь на 4 июня над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Еще четыре БПЛА, по его словам, заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

- В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое, - сообщил Аксенов.

Один из неразорвавшихся беспилотников, по данным главы Крыма, был обнаружен на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

- Жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет, - отметил Сергей Аксенов.

Власти просят крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенных источникам информации.

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