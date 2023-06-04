Руководитель Военно-патриотического клуба «Эльтиген» погиб в зоне спецоперации

Денис Удовиченко руководил Военно-патриоическим клубом "Эльтиген" в Керчи. Фото: ВПО "Помним"/Вк

Руководитель Военно-патриотического клуба «Эльтиген» Денис Удовиченко погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает на своей странице Военно-патриотический отряд «Помним».

- Денис был настоящим патриотом нашей Родины и отличным наставником молодёжи. Жаль, что наше сотрудничество было таким коротким, - говорится в сообщении на официальной странице отряда в социальной сети.

Уточняется, что Денис Удовиченко погиб 25 мая 2023 года. Соболезнования родным и близким выказали все поисковики ВПО «Помним», а также поискового отряда «Крымский Рубеж» и ДОСААФ России в Крыму.

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