Приносящих удачу карпов кои выпустили в пруд в парке Симферополя

Считается, что карпы кои приносят удачу. Фото: ГБУ "Парки и скверы"/VK

Три десятка декоративных крапов кои выпустили в пруд в симферопольском парке Гагарина. Рыбки уже начали осваиваться на новом месте: их можно видеть плывущими стайкой на поверхности пруда или выпрыгивающими из воды, сообщает дирекция ГБУ «Парки и скверы».

- Уверены, что новые обитатели станут настоящим украшением парка и любимцами горожан, еще одним поводом для хорошего настроения во время прогулок,- отметили сотрудники парка.

Считается, что карпы кои приносят удачу, а желание, загаданное в их присутствии, обязательно сбудется.

Участие в зарыблении принял глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Фото: ГБУ "Парки и скверы"/VK

Кои довольно неприхотливы и могут жить десятки лет. Существует мнение, что каждая рыба обладает своим индивидуальным характером, а также со временем начинает узнавать знакомых людей, отметили в дирекции парков.

Там также напомнили, что рыбалка на пруду в парке им. Гагарина запрещена.

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