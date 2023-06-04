В Крыму 3 пропавших в мае нашли мертвыми

Волонтеры "Лиза Алерт" ведут поиски пропавших людей в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Крымском полуострове трех человек, пропавших в мае, нашли мертвыми. Итоги работы за последний весенний месяц подвели в поисковом отряде «Лиза Алерт» Крым. Там отметили, что всего получили 42 заявки на поиск людей, десять из них не подтвердились.

- Найдены живыми 22 человека, погибшими – трое, не удалось найти пятерых пропавших- говорится в отчете отряда.

Статистика "Лиза Алерт" за май 2023

Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Волонтеры распространяют информацию, обзванивают больницы и проверяют свидетельства. Работа ведется совместно с сотрудниками полиции Крыма и Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50