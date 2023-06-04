Министр спорта призвала крымчан бегать по утрам

Министр спорта РК призывает бегать по утрам или вечерам. Фото: Ольга Торубарова/Вконтакте

Министр спорта РК Ольга Торубарова призвала крымчан перестать ждать очередного понедельника и начать бегать по утрам уже сейчас.

- Главная ошибка многих - начинать новое дело с понедельника! И так каждый понедельник «начало» сдвигается еще на неделю! Не надо ждать! Надо просто начинать! - написала у себя на странице в соцсети министр.

Министр спорта Крыма проводит тренировки на свежем воздухе. Фото: Ольга Торубарова/Вконтакте

Глава Минспорта отметила, что лучшее время для бега летом – рано утром или вечером, когда солнечная активность не так велика.

В качестве примера Ольга Торубарова выложила фото своей пробежки вдоль моря. Министр в черном спортивном костюме и кепке Alexander Wang также провела зарядку на свежем воздухе.

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