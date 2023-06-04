В Крыму взломана трансляция кабельных операторов

Хакеры взломали эфир кабельных операторов в Крыму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У ряда крымских кабельных операторов взломана трансляция. Об этом у себя в Telegram-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков.

- Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме, - сообщил Крючков.

Напомним, в конце февраля этого года хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море». Вместо привычной утренней программы в эфире прозвучал сигнал «воздушной тревоги». Передатчики, которые работают на спутниковом сигнале, были отключены.

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