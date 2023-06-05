Погода на 5 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июня на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно с прояснениями.

В Алуште +23…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Саках +23…+24°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Керчи +20…+21°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +20…+21°, северный ветер 5-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +21…+22°, северный ветер 5-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21…+22°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +22…+23°, северный ветер 3-7 м/с. Малооблачно.

В Армянске +22…+23°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +20 …+21°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.

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