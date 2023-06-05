Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе 5 июня

В Севастополе все спокойно Фото: Ирина ГЕРЦ

Жители Севастополя могут слышать громкие звуки в городе из-за очередных учений флота. Об этом в своем Tg-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- На Северном молу и на Южном ориентировочно до 12:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения с практической стрельбой, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб, проводятся в Севастополе регулярно.