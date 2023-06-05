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НовостиОбщество5 июня 2023 8:28

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе 5 июня

Михаил Развожаев: в Севастополе проводится тренировка флота со стрельбой
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Севастополе все спокойно

В Севастополе все спокойно

Фото: Ирина ГЕРЦ

Жители Севастополя могут слышать громкие звуки в городе из-за очередных учений флота. Об этом в своем Tg-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- На Северном молу и на Южном ориентировочно до 12:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения с практической стрельбой, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб, проводятся в Севастополе регулярно.