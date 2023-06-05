В Севастополе вынесли приговор расхитителям гальки в Языковой балке

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Нахимовский районный суд признал двух местных жителей виновными в незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке. Как сообщили в прокуратуре Севастополя, нарушители будут обязаны выплатить крупные штрафы, а также полностью возместить ущерб городу.

- Осужденные через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием специальной техники и привлеченных работников, они осуществляли земляные работы под видом выполнения противооползневых мероприятий, - отметили в пресс-службе города-героя.

Нахимовский районный суд назначил каждому штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск Правительства Севастополя о взыскании с виновных материального ущерба в размере почти 81 млн рублей.