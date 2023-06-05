Пляжи Севастополя готовы к купальному сезону на 90%

Официальный старт купального сезона запланирован на 15 июня Фото: Ирина ГЕРЦ

Готовность пляжей Севастополя к началу купального сезона-2023 на данный момент составляет около 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернаторагорода-героя Евгений Горлов в ходе аппаратного совещания 5 июня.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал ускорить подготовку и привести все в порядок к 15 июня. Именно тогда запланировано открытие купального сезона в этом году.

- Замечаний от севастопольцев много - территория должна убираться с раннего утра. Если что-то хотели операторы благоустроить к сезону и не успели, нужно остановиться и приводить в порядок то, что есть, - подчеркнул губернатор.