Крымский силач постарается зафиксировать новый рекорд России 10 июня

Крымскому силачу не привыкать к спортивным вызовам. Фото: «Сильнейшая нация мира»\VK

Известный Крымский силач из Судака, неоднократный рекордсмен России и мира Джамшид Исматиллаев постарается зафиксировать новый рекорд России. Атлет поднимется на гору Митридат со 100-килограммовой штангой на плечах. С увесистым грузом спортсмену предстоит преодолеть 423 ступени.

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе патриотического движения «Сильнейшая нация мира», восхождение состоится 10 июня.

- Джамшид планирует установить рекорд по восхождению на гору Митридат, по всей длине «Большой Митридатской лестницы» со штангой, - рассказали в пресс-службе.

Подъем будет не из легких - ступеньки расположены под углом. Но к таким вызовам спортсмену не привыкать. В 2021 году на аэродроме в Севастополе Джамшид Исматиллаев протащил самолет «Бе-12», передвигаясь по металлической лестнице. Рекорд был посвящен 100-летию со дня основания морской авиации Черноморского флота.

Ранее «КП-Крым» подробно рассказывала, как атлет готовится к покорению новой вершины.