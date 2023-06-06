Засуха придет в Крым к 2025 году

Через два года Крым может столкнуться с дефицитом воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

Через два года Крым может столкнуться с дефицитом воды. Об этом рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, текущий год является годом средней водности. Достаточно высокий уровень воды в крымских водохранилищах объясняется обильными осадками, а также тем, что благодаря водообильному прошлому году водоемы заполняются не с нулевых отметок, а со средних и выше среднего.

– Прошлый год был водообильный, сейчас средний, в следующем году ожидаемо пойдем на понижение. И где-то к 2025 году можно ожидать, что мы почувствуем вкус засухи. И будем говорить о дефиците, – сказал Копачевский.

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