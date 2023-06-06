В центре Симферополя встали троллейбусы из-за обрыва кабеля

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Обрыв кабеля стал причиной приостановки троллейбусов в центре Симферополя утром 6 июня. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов, его слова приводит «Крым 24».

– На площади Советской в сторону Куйбышевского кольца произошел обрыв кабельного провода, – сказал Мартынов.

Он заверил, что в ближайшее время движение будет восстановлено.

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