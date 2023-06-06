В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Вводится штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 метров в секунду. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 июня ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, с середины дня 12-15 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +21-23 градуса, температура воды в море +21-22 градуса, – говорится в сообщении.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 июня через пролив в обе стороны перевезли 164 805 пассажиров, 132 686 единиц автотранспорта и 16 704 ж/д вагона.

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