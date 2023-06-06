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НовостиПроисшествия6 июня 2023 9:11

Пьяный крымчанин до смерти избил бездомного и пойдет под суд

Молодой человек совершил преступление во время условно-досрочного освобождения
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый 25-летнего жителя Красноперекопска обвиняют в том, что он до смерти избил бездомного. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в июне 2022 года. Пьяный молодой человек заметил пожилого мужчину без определенного места жительства, который ночевал в недостроенном здании.

– Злоумышленник избил ногами бездомного, который не оказывал сопротивление, после чего крылся с места преступления, – отметили в СК.

В результате пострадавший скончался в недострое. У него не было возможность вызвать скорую. Правоохранители нашли человека, причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый местный житель. Выяснилось, что он причастен еще и к совершению кражи. В СК подчеркнули, что молодой человек совершил преступления во время условно-досрочного освобождения.

– Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд, – отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.