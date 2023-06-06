В Крыму опровергли фейки ЦИПсО, что Крым остался без воды после повреждения Каховской ГЭС

В настоящее время запасы воды в Северо-Крымском канале составляют порядка 40 млн кубометров Фото: Ирина ГЕРЦ

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков прокомментировал сообщения о том, что Крым остался без воды после частичного разрушения Каховской ГЭС.

– ЦИПсО форсит фейки, что Крым остался без воды, смешные, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, во-первых, крымские водохранилища заполнены. Во-вторых, введены новые водозаборы, которые полностью покрывают потребности Крыма, ранее полуостров восемь лет жил без днепровской воды. В-третьих, водозабор Северо-Крымского канала находится выше плотины Каховской ГЭС и не пострадал.

– Отработка подрыва и заготовки ЦИПсО полностью изобличают киевский террористический режим, – подчеркнул Крючков.

Ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Как сообщил мэр Новой Каховски Владимир Леонтьев, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100%.

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