На трассе Ялта – Севастополь столкнулись две легковушки, пострадали оба водителя

Фото: МВД по Республике Крым

Вечером 5 июня на трассе Ялта – Севастополь произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 19:10. Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21099, который двигался прямо по главной дороге в направлении Ялты.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– В результате ДТП оба водителя получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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