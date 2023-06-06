Симферополец попал в больницу во время спуска на троллее в Новом Свете

Фото: МЧС Крыма

Житель Симферополя 1984 года рождения оказался в больнице после спуска на самодельном троллее, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел в субботу, 3 июня, в бухте Любви недалеко от поселка Новый Свет.

– Мужчина, установив троллей на высоте 10-12 м над уровнем моря, при спуске по тросу на большой скорости столкнулся с камнем и упал воду. Он находился на расстоянии около 40 метрах от берега, – говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место спасатели и медработник подплыли к пострадавшему на катере, с помощью носилок погрузили его на борт и транспортировали к машине скорой помощи. Карета скорой отвезла его в Судакскую городскую больницу.

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