«Вода Крыма»: отключения воды не связаны с повреждением Каховской ГЭС

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Отключения воды в Крыму не связаны с повреждением Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

– Ситуация связанная с повреждением дамбы Каховского водохранилища никак не повлияет на питьевое водоснабжение Республики Крым, – заявил генеральный директор предприятия Максим Новик.

Руководитель «Воды Крыма» напомнил, что в течение восьми лет полуостров обходился без днепровской воды. Новик при этом подчеркнул, что вода из Северо-Крымского канала была нужна для водоснабжения Керченского полуострова, Феодосии и Судака. Гендиректор пояснил, что все это время водохранилища пополнялись за счет работы артезианских скважин. Сейчас эти водоемы наполняются за счет осадков. Водохранилища переполнены, и с них регулярно осуществляется сброс.

– Все текущие ограничения наших абонентов связаны исключительно с устранением локальных аварийных ситуаций, а также с плановыми работами по переустройству и ремонту сетей водоснабжения, – заключил Новик.