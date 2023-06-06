На полигоне в Евпатории проводятся учения со стрельбой

Звуки стрельбы, которые могут слышать жители Евпатории, связаны с учениями на полигоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звуки стрельбы, которые могут слышать жители Евпатории, связаны с учениями на полигоне. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Елена Демидова.

– У нас на полигоне начались учения. Если будут слышны звуки выстрелов и хлопков, – написала градоначальница.

Демидова призвала жителей и гостей города сохранять спокойствие.

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