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НовостиОбщество6 июня 2023 11:08

На полигоне в Евпатории проводятся учения со стрельбой

Жителей просят сохранять спокойствие
Дмитрий Коренев
Звуки стрельбы, которые могут слышать жители Евпатории, связаны с учениями на полигоне

Звуки стрельбы, которые могут слышать жители Евпатории, связаны с учениями на полигоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звуки стрельбы, которые могут слышать жители Евпатории, связаны с учениями на полигоне. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Елена Демидова.

– У нас на полигоне начались учения. Если будут слышны звуки выстрелов и хлопков, – написала градоначальница.

Демидова призвала жителей и гостей города сохранять спокойствие.

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