Фото: пресс-служба главы Крыма

Во вторник, 6 июня, в Крыму стартовал фестиваль «Великое русское слово». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– В День русского языка в Республике Крым свою работу традиционно начинает фестиваль «Великое русское слово», который проходит сегодня в непростое для нашей страны время, – написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что сейчас Россия противостоит практически всему Западу. Аксенов добавил, что наша страна стремится сохранить свою культуру, традиции и обычаи.

– Главное, чего требует от нас время, – всеобщая консолидация, поддержка решений Лидера и наших воинов, защищающих Родину от попыток отменить нашу русскую идентичность, – подчеркнул глава республики.

Аксенов добавил, что Россия борется за историческую правду и победит благодаря силе всего многонационального народа.

– Благодарю участников и организаторов фестиваля. Вместе выработаем новые подходы и стратегии, которые помогут объединить наших соотечественников во всем мире. Уверен, все блокады и барьеры мы пробьем и разрушим. Да здравствует Россия! Победа будет за нами! – заключил Аксенов.