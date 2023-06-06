Пять пунктов приема использованных батареек открылись в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе открылись пять пунктов сбора отработавших батареек, сообщает Крымское информационное агентство.

Точки сбора организованы в рамках всероссийской акции «Экосистема: марафон зеленых дел».

Сдать отработавшие батарейки можно по адресам:

- ул. Козлова, д. 45А (Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым);

- ул. Сергеева-Ценского, 12/4 (Госкомитет молодежной политики Республики Крым);

- ул. Зои Жильцовой, 13Б (Ресурсный центр поддержки добровольчества);

- ул. Пушкина, 6/8 (Дом молодежи);

- ул. Турецкая, 15 ( Дом молодежи).

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