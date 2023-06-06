В Ялте снесли две незаконные торговые точки

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте демонтировали два незаконных нестационарных торговых объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Градоначальница рассказала, что на курорте демонтировали пять ограждений, трое ворот, 12 ограничителей движения, два нестационарных торговых объекта, гараж и еще шесть других объектов. Павленко уточнила, что речь идет о металлических будках и деревянных строениях.

– Поражают заборы, «плетеные» из подручных материалов, в несколько рядов – рабочим приходится долго возиться на одном месте, вырезая их части из зарослей, – написала Павленко.

Глава администрации призвала ялтинцев самостоятельно освободить муниципальную землю от самостроев.