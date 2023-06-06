На ярмарках в Симферополе продали более 36 тонн продукции

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 36 тонн продукции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 36 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– На сегодняшний день на территории города традиционно функционирует 6 ярмарок «выходного дня» по реализации сельхозпродукции. По итогам сельскохозяйственных ярмарок, прошедших с 3 по 4 июня, крымские фермеры реализовали 36,7 тонн свежей, экологически чистой продукции, – говорится в сообщении.

Традиционно на ярмарках был представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца и многое другое. Приобрести все это можно было сниженным ценам - торговля на ярмарках ведется без посредников и наценок.

В администрации напомнили, что в Симферополе недавно открылась новая ежедневная ярмарка на улице Самохвалова, 10.

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