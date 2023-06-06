Командующий Черноморским флотом стал адмиралом

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Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Соколов руководил Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова. С 2013 по 2020 год он занимал должность заместителя командующего Северным флотом. 10 августа 2022 года, будучи вице-адмиралом, Соколов стал исполняющим обязанности командующего ЧФ. В сентябре того же года он получил должность командующего ЧФ.