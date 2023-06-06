Развожаев опроверг фейки о заражении воды в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией после обстрела ВСУ Каховской ГЭС Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС.

– Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно это ложь, – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) «выжимает из ситуации с Каховской ГЭС все и в лучших традициях сеет ложь и панику».

Развожаев подчеркнул, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно.

Ранее Развожаев заявил, что повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя. Город использует собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимуме. Также есть резервные источники водоснабжения.

Также в Крыму опровергли фейки ЦИПсО, что полуостров остался без воды после повреждения Каховской ГЭС. Водозабор Северо-Крымского канала находится выше плотины Каховской ГЭС и не пострадал

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