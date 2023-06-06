Минтранс Крыма: сухопутный маршрут на полуостров работает в обычном режиме

Сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы работает в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухопутный маршрут в Крым через новые российские регионы работает в обычном режиме, колонны транспорта идут в обе стороны. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Сухопутный маршрут в Крым работает в обычном режиме. Колонны машин отправляются как с полуострова, так и из Ростова. Проблем нет, – заявил Лукашенко.

Напомним, утром 6 июня стало известно о частичных повреждениях на Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов со стороны ВСУ, подрыве плотины, что привело к подъему уровню воды и затоплению близлежащих населенных пунктов. Власти Новокаховского округа ввели на территории режим ЧС и приступили к эвакуации жителей. Сейчас в зоне затопления работают три оперативные группы МЧС России, ведется активная информационная работа с местными жителями.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. В настоящее время канал работает в штатном режиме.

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