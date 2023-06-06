Ялтинский ФК «Рубин» прошел аттестацию для игры в российской Второй лиге

ФК "Рубин Ялта". Фото с официальной страницы клуба/Вконтакте

Футбольный клуб «Рубин Ялта» получил аттестат ФНЛ и теперь сможет выступать в соревнованиях Второй российской лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в соцсети.

- Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание. По ее итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубу «Рубин Ялта», - сообщили в клубе.

Ранее аттестат получил другой клуб Крымского полуострова – ФК «Севастополь», который является действующим чемпионом Крыма.

Сообщалось также, что в случае прохождении лицензирования ФНЛ готова принять также симферопольскую «Таврию» и керченский «Океан».

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