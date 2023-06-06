На ремонт четырех спортплощадок в Симферополе выделили 25 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе проведут капитальный ремонт четырех спортивных площадок, на эти цели выделили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Новые площадки появятся по адресам: Мате Залки, 27, Тургенева, 17, Марка Донского, 6 и Героев Сталинграда, 35, – говорится в сообщении.

На капремонт выделили более 25 миллионов рублей. Работы стартовали в конце марта 2023 года. Сейчас рабочие выравнивают основание под укладку резинового покрытия. На четырех объектах работы выполнены на 85%. Из-за погоды сроки пришлось сдвинуть.