Крымчанин попался на мошенничестве на 571 тысячу рублей

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В Саках 32-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве на 571 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратилась 62-летняя женщина. Горожанка рассказала, что еще в феврале передала мужчине 571 тысячу рублей для покупки мебели и бытовой техники.

– Со слов заявительницы, до настоящего времени ни денег, ни мебели, ни бытовой техники она так и не смогла получить, – говорится в сообщении.

Полицейские нашли подозреваемого, который временно жил в Краснодаре. Фигурант рассказал, что полученные обманом деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Крымчанину грозит до шести лет лишения свободы.