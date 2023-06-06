В Крыму за 934 миллиона построят новые очистные сооружения

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В пгт. Красногвардейское планируют построить новые очистные сооружения, на эти цели выделили более 974 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Крыма.

Согласно документу, ООО «ЭКО-БЛОК №345» станет единственным подрядчиком по государственному контракту. Эта компания должна построить очистные сооружения в пгт. Красногвардейское. Так, на проект выделили 22,9 миллиона, а на строительно-монтажные работы – более 951 миллиона рублей.

– Предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2026 года,– говорится в распоряжении.