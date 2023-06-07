Военный Черноморского флота получил пять лет и четыре месяца колонии за уклонение от мобилизации

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту Черноморского флота за самовольное оставление воинской части (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что подсудимый, который служил по контракту, с целью уклониться от мобилизации в октябре прошлого года уехал к знакомой в Симферополь и стал помогать ей по хозяйству. 3 февраля он сам прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной, полностью признав свою вину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

– Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, – отметили в суде.

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