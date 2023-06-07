За неделю крымчане перевели мошенникам 10 млн рублей

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан 9,6 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан 9,6 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 29 мая по 4 июня полицейскими зарегистрировано 68 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 9 миллионов 671 тысячу 151 рубль, – говорится в сообщении.

Так, 30 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 6 миллионов 182 тысячи рублей. 29 фактов мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 2 миллиона 913 тысяч рублей. Девять крымчан скачали стороннее приложение или перешли по подозрительной ссылке и лишились в общей сложности 648 тыс. 770 рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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