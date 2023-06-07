«Крымэнерго»: электроснабжение в Евпатории восстановлено

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили электроснабжение в Евпатории, поселке Заозерное и селе Уютное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили электроснабжение в Евпатории, поселке Заозерное и селе Уютное, сообщили в пресс-службе предприятия.

– В 08:25 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Евпатории, поселке Заозерное, селе Уютное. Отключенная нагрузка составила 9,8 МВт. Работники ГУП РК «Крымэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, в 8:52 электроснабжение было восстановлено, – говорится в сообщении.

Ранее в среду глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила о множественных отключениях электроэнергии из-за аварии на сетях электроснабжения.

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