В Крыму адвокат обманул клиентов почти на два миллиона рублей

Крымский адвокат и его знакомая обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крымский адвокат и его знакомая обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городе Севастополю, они обманули супружескую пару из Джанкойского района почти на два миллиона рублей.

– Адвокат вместе со свой знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения о том, что после явки супруга к следователю он будет задержан и ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для избежания этих обстоятельств они предложили оформить мужчине больничный лист, потребовав 38 тысяч рублей, а также скрыться от следствия до разрешения ими вопроса с уголовным преследованием, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, после этого подельники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые якобы должны были пойти на прекращение уголовного преследования, оформление инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий, прекращение обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого. При этом выполнить взятые на себя обязательства адвокат и его знакомая не собирались, да и попросту не могли.

Адвокат и его подельница задержаны, оба признали вину в полном объеме. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное организованной группой». Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

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