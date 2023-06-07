В Крыму начнутся масштабные проверки в торговых точках после обнаружения контрафактного сидра

Количество пострадавших от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России выросло до 98 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После обнаружения склада контрафактного сидра в Севастополе и массовых отравлений суррогатным сидром в нескольких регионах России в Крыму планируют начать масштабные проверки. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Соколов в эфире радио «Спутник в Крыму».

– На сегодняшний день идет согласование контрольно-надзорных мероприятий с органами прокуратуры и готовятся все необходимые документы, – сказал Соколов.

По его словам, в Крыму действуют особые условия проведения контрольно-надзорных мероприятий по сравнению с другими регионами России: все проверки необходимо согласовывать с прокуратурой. На сегодняшний день на полуострове проходят проверки «без контакта с хозяйствующим субъектом» и только в отношении продукции того производителя, чьим напитком отравились люди.

Специалист подчеркнул, что «отравлений официальной алкогольной продукцией в Крыму и Севастополе не зарегистрировано».

Напомним, накануне в Севастополе полицейские совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования выявили склад контрафактного сидра. Сидр отправят на физико-химическое исследование, которое определит, опасен ли напиток для жизни и здоровья людей.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России выросло до 98. 32 человека скончались. Опасный напиток изымают из торговых точек по всей стране, счет идет на тысячи литров.

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