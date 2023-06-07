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НовостиОбщество7 июня 2023 10:03

В Симферополе после капремонта начинает работать автостанция «Западная»

Она сможет обслуживать около 2,5 тысячи человек в сутки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Симферополе после капитального ремонта начинает работать автостанция «Западная». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Были отремонтированы как основное здание, так и прилегающая территория, включая дороги на подъезде к станции, – отметил он.

Глава Крыма подчеркнул, что обновленная инфраструктура соответствует всем современным требованиям качества и безопасности. По его словам, особое внимание было уделено повышению уровню комфорта для пассажиров. Автостанция сможет обслуживать около 2,5 тысячи человек в сутки.

– Первые после открытия автобусы отправятся сегодня в Бахчисарайский район и Севастополь. Также в будущем планируется организовать пассажирские перевозки по межрегиональным маршрутам, – написал Аксенов.