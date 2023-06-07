В Крыму камень упал на туриста, мужчину госпитализировали

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, на носилках доставили к служебному автомобилю и отвезли его в больницу Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Крыму спасатели оказали помощь туристу, на которого упал скатившийся со скалы камень. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, передает Крымское информационное агентство.

Инцидент произошел 4 июня в районе горы Крестовая в Ялте.

– Во время прогулки на мужчину упал скатившийся со скалы камень. Самостоятельно двигаться он не смог и на помощь ему оперативно прибыла дежурная смена спасателей «КРЫМ-СПАС», – пишет агентство.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, на носилках доставили к служебному автомобилю и отвезли его в больницу.

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