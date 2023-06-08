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НовостиОбщество7 июня 2023 22:06

Погода на 8 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Керчи воздух прогреется до плюс 25 градусов.

В Керчи воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июня на Крымском полуострове вполне комфортный день.

- Из-за юго-восточной периферии Скандинавского антициклона сохранится сухая солнечная погода, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22...27°.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Алуште +22…+23°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.

В Керчи +24…+25°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Судаке +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.

В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +24 …+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.

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