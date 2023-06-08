НовостиОбщество 7 июня 2023 22:06

Погода на 8 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 июня 2023 года в Крыму и Севастополе