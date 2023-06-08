Погода на 8 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Керчи воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 июня на Крымском полуострове вполне комфортный день.
- Из-за юго-восточной периферии Скандинавского антициклона сохранится сухая солнечная погода, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22...27°.
В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 23…25°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Алуште +22…+23°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Саках +26…+27°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.
В Керчи +24…+25°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.
В Судаке +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +25…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.
В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +24 …+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.
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