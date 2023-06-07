Фото: УМВД России по Севастополю, скриншот видео

В Севастополе десятимесячный ребенок выпал из коляски во время поездки в троллейбусе, его госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

Инцидент произошел 26 мая на улице Силаева, напротив дома №3. Троллейбус резко повернул налево, из-за чего малыш, находившийся в салоне с матерью, выпал из коляски. После случившегося ребенка госпитализировали в городскую больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

– Опрашиваются очевидцы инцидента, изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленные в салоне транспортного средства, – сообщили в МВД.

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