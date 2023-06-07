С начала года в государственных санаториях Крыма оздоровились более пяти тысяч человек

На санаторно-курортное лечение на полуострове в этом году выделили более 900 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более пяти тысяч человек прошли курс оздоровления в государственных санаториях Республики Крым с начала года.

– В государственных санаториях Крыма в этом году оздоровились более пяти тысяч человек. Это пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто в тяжелой форме перенес COVID-19. Для детей - своя система реабилитации, – передает «Крым 24».

Всего в Крыму 14 государственных санаториев. Программы оздоровления работают круглый год, а с первого июля стартует курортный сезон.

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