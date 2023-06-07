За неделю в Симферополе установили 76 дорожных знаков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 29 мая по 4 июня в Симферополе установили 76 дорожных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники МБУ «Город» демонтировали и ремонтировали пешеходные ограждения, а также искусственные дорожные неровности.

– За отчетный период в разных районах города рабочие установили 76 дорожных знаков, – отметил директор учреждения Антон Гумен.

Руководитель «Города» уточнил, что эти работы провели на улицах Шоссейной, Студенческой, Петропавловской, Воровского и других. Гумен добавил, что ремонт провели на проспекте Победы и в переулке Лавандовый. Рабочие наносили дорожную разметку, ремонтировали асфальт, а также покрасили стены и скамейки. Сотрудники учреждения очистили ливневки на улице Дзержинского и отремонтировали колодцы на улице Гагарина.