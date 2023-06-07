Крымские сотрудники ФСБ задержали группировку, укравшую 40 млн рублей

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Сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю задержали восемь членов организованной преступной группы, мошенническим путем укравшей у граждан РФ и Казахстана не менее 40 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники незаконно получили доступ к персональным данным людей, заказывавшим в сети биоактивные добавки и медицинские препараты. Далее члены преступной группы звонили покупателям и представлялись правоохранителями. Сообщники убеждали людей, что они могут получить компенсации за приобретение якобы поддельных препаратов. За это они требовали перевести определенную сумму.

– Реализуя свой преступный умысел, мошенники общались с потенциальными жертвами, в том числе по видеосвязи, находясь якобы в служебных кабинетах. При этом колл-центр находился в одной из квартир Симферополя, – отметили в ФСБ.

Полученные деньги члены преступной группы обналичивали в крымских банках. По предварительным данным, от их действий пострадало не меньше тысячи человек. В Крыму и Москве задержали восемь человек. У них изъяли поддельные удостоверения адвокатов, технику и крупные суммы денег в иностранной валюте.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности и пострадавшие от нее, – отметили в ФСБ.