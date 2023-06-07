Детскую хореографическую школу в Симферополе отремонтировали на 75%

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Капитальный ремонт детской хореографической школы в Симферополе выполнили примерно на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в школе заменяют отопление. Кроме того, на объекте выполняется декоративная штукатурка фасада. Далее ее красят. Внутри монтируются подвесные потолки. Подрядчик заверил, что все работы идут по графику.

В школе также установят светильники с системой аварийного бесперебойного питания. В случае отключения электричества они смогут работать более двух часов.

– В планах подрядной организации сдать отремонтированную детскую хореографическую школу ранее установленного контрактом срока, – отметили в администрации.