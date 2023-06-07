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НовостиПроисшествия7 июня 2023 16:47

В Крыму уничтожили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Большинство из них – артиллерийские снаряды
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 7 июня, в Крыму уничтожили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в селе Краснолесье Симферопольского районе нашли три минометных мины, а в селе Тургеневка Бахчисарайского района – артиллерийский снаряд. Около села Горностаевка Ленинского района обнаружили 26 артиллерийских снарядов и две минометные мины. В феодосийском пгт. Приморский обнаружили 11 артиллерийских снарядов, шесть минометных, а также одну противопехотную мину.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы техники.