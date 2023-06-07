В Крыму 5 тысяч детей отдыхают в загородных лагерях

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В настоящее время в Крыму около 5 тысяч детей отдыхают в загородных лагерях. Об этом сообщили в управлении информационной политики Мининформ РК.

Летняя оздоровительная кампания началась 1 июня и проходит в штатном режиме.

– Более 4 тысяч крымских детей и почти тысяча детей из других субъектов Российской Федерации отдыхают в загородных лагерях, – отметила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Замминистра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова сообщила, что начали работать 23 загородных лагеря. Еще шесть приступают к работе со второй смены. С 27 мая по 6 июня открыто 249 лагерей дневного пребывания. Кроме того, откроются еще 42 лагеря. Услуги отдыха и оздоровления получат более 24 тысяч детей.