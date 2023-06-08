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НовостиОбщество8 июня 2023 5:38

В Симферополе с начала эпидсезона от клещей пострадали 218 человек

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано
Дмитрий Коренев
Число пострадавших от укусов клещей в Симферополе с начала эпидсезона перевалило за 200 человек

Число пострадавших от укусов клещей в Симферополе с начала эпидсезона перевалило за 200 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число пострадавших от укусов клещей в Симферополе с начала эпидсезона перевалило за 200 человек. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

– В Симферополе с начала эпидсезона 2023 года зарегистрировано 218 случаев покуса людей клещами. Все пострадавшие обратились в медорганизации Симферополя, – говорится в сообщении.

Все пострадавшие обратились в медорганизации Симферополя. Членистоногих, зараженных клещевым энцефалитом или боррелиозом, выявлено не было, случаев заболевания среди людей также не зарегистрировано.

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