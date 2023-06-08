В Крыму автомобиль скатился с горы в овраг и врезался в дерево

Фото: МЧС Республики Крым
Легковой автомобиль съехал с грунтовки на склоне горы Демерджи в овраг и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Инцидент произошел утром 7 июня в районе поселка Лучи под Алуштой. Сообщение о происшествии поступило около 09:30, спасатели незамедлительно выдвинулись на место.
– По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что транспортное средство съехало в овраг на глубину 70 метров и допустило столкновение с деревом. Водитель и пассажир не пострадали, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Вооружившись бензопилой и шанцевым инструментом, спасатели вызволили автомобиль и эвакуировали его на грунтовку.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50