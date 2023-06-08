В Крыму автомобиль скатился с горы в овраг и врезался в дерево

Фото: МЧС Республики Крым

Легковой автомобиль съехал с грунтовки на склоне горы Демерджи в овраг и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел утром 7 июня в районе поселка Лучи под Алуштой. Сообщение о происшествии поступило около 09:30, спасатели незамедлительно выдвинулись на место.

– По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что транспортное средство съехало в овраг на глубину 70 метров и допустило столкновение с деревом. Водитель и пассажир не пострадали, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Вооружившись бензопилой и шанцевым инструментом, спасатели вызволили автомобиль и эвакуировали его на грунтовку.

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